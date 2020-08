«Viimased aastad on näidanud, et riigimetsa haldaja RMK ei tee vahet majandusmetsa ja linnalähedase puhkemetsa vahel, vaid raiub asulalähedasi puhkemetsi kõikjal Eestis,» ütles BNS-ile Kätlin Tamm, kes on ühtlasi üle-eestilise metsameeleavalduse Haapsalu punkti korraldaja.

Tema sõnul näeb praegugi RMK kümne aasta plaan ette teha riikliku kaitse all olevas Paralepa parkmetsas erinevaid raieid 15,8 hektaril, sealhulgas lageraiet 1,2 hektaril. «Aga lõuna poole jäävas Paralepa metsas plaanib RMK järgnevatel aastatel lageraieid kokku 31,2 hektaril,» sõnas Tamm ja lisas, et ka see mets on osa Haapsalu linnalähedasest puhkemetsast.