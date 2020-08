Viimsi valla haridusosakond saab uue juhataja

Plumer on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis hariduskorralduse erialal. Ta on olnud Maardu gümnaasiumi direktor, juhtinud Pikavere lasteaed-algkooli ja olnud Merivälja koolis õppealajuhataja ning direktori kohusetäitja. Lisaks on ta huvi- ja muusikaharidust arendanud 26 aastat Tallinna Konstantin Pätsi vabaõhukoolis ja töötas Püünsi koolis muusikaõpetajana.