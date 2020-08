Riik toetab omastehooldajate ja erivajadustega inimeste abistamist viie miljoni euroga

Toetust saavad need projektid, mis pakuvad sihtgrupile koduteenust, tugiisikuid, isiklikke abistajaid, üldhooldusteenust väljaspool kodu, nõustamist, tugigruppe ning integreeritud hoolekandeteenuseid.

RTK tööelu talituse juhataja Ülle Luide sõnul arvestati taotlusvooru loomisel sellega, et puudega ja vanemaealiste inimese osakaal on piirkonniti erinev. «Sel korral vähenes omaosaluse määr 10 protsendi võrra nendele omavalitsustele, kus puude raskusastmega ning 65-aastaste ja vanemate elanike osakaal on üle 30 protsendi,» rääkis Luide muutustest võrreldes eelmise aasta taotlusvooruga.