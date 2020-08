Ekspertkogu soovitab valitsusel kasutada koroonakriisi majanduse ümberstruktureerimiseks

Ekspertkogu kogunes peaminister Jüri Rataseg ja vaatas üheskoos üle tehtud ettepanekuid majanduse ergutamiseks, et need esitada valitsuse majandusarengu komisjonile enne sügisel algavaid eelarve arutelusid.

Leiti, et ettevõtete toetamisel peab fookus olema tulevikku suunatud investeeringutel ehk niinimetatud digi-, rohe- ja innovatsioonipöördel. Rõhutati, et rohepööre tuleb realiseerida ärivõimalusena. Eksperdid pidasid vajalikuks praeguses olukorras eraldi tähelepanu pöörata riigi kriisikindlusele.

«Eesti majandus on viimaste näitajate järgi koroonaviirusest põhjustatud majanduskriisist taastunud paremini, kui lisaeelarvet koostades prognoositi. See annab meile parema stardipositsiooni teha investeeringuid sihitult just nendesse sektoritesse, mis seda enam vajavad. Ekspertide julgeid ja tulevikku suunatud ettepanekuid majanduse elavdamiseks koguneb majandusarengu valitsuskomisjon arutama augusti keskpaigas enne riigieelarve arutelusid,» lausus peaminister Jüri Ratas.

«Ekspertkogu ettepanekud on väärtuslik sisend lisaks tuleva aasta eelarve aruteludele ka Euroopa majanduse taaskäivitamise kava kontekstis, mille eesmärk on aidata liikmesriike Euroopa majandust kriisist välja tuua. Taaskäivitamise kavast saab Eesti järgmise eelarve perioodi jooksul lisaks põhieelarvele üle 1,5 miljardi euro toetusi. Taaskäivitamise kava vahendid on mõeldud järgmise kolme aasta jooksul kinnitatud projektidele ning kasutamiseks kokku kuue aasta jooksul. Neid toetusi peame kasutama läbimõeldult ja tulevikku suunatult, et need kasvataksid meie majandust ja inimeste elatustaset ka aastate pärast,» sõnas Ratas.