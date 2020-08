Välismaa lühiuudised

Türgi energiaminister Fatih Donmez teatas esmaspäeval Twitteris, et seismiliste uuringute laev Oruc Reis jõudis sihtkohta. «Meie töö Vahemerel ja Mustal merel riigi energiaalase iseseisvuse tagamiseks jätkub takistamatult,» ütles minister. Türgi, Kreeka ja Küprose suhteid on veelgi pingestanud hiljuti avastatud gaasileiukohad Vahemere idaosas. Ateena reageeris juulis raevukalt Türgi plaanile saata Kreeka Kastellorizo saare piirkonda uurimislaev. AFP/BNS

Chicago kesklinnas lõhkusid eile varahommikul sajad inimesed aknaid, varastasid poodidest ning osalesid kokkupõrgetes politseiga. Ühel hetkel tulistati ka politseid, kes avas vastutule. Seni pole selge, mis on kohe pärast südaööd alanud rahutuste põhjuseks, kuid piirkonnas oli märgata politseivaenulikku grafitit. Mõni tund varem tekkis kümnetel inimestel politseiga vastasseis pärast seda, kui korrakaitsjad laupäeval Englewoodi linnaosas ühte inimest tulistasid ja haavasid. Varasema tulistamise kohta ütles politsei, et reageeris pühapäeva hommikul umbes kell 02.30 tehtud telefonikõnele relvastatud isiku kohta ning püüdis kirjeldusele vastava inimese kõrvaltänavas kinni. Ta põgenes politseinike eest ning tulistas neid, mispeale avasid korrakaitsjad vastutule, haavates ründajat ning võttes talt relva. Isik viidi haiglaravile, kolm intsidendiga seotud korravalvurit viidi samuti haiglasse ülevaatusele. AP/BNS

Hiina kehtestas eile sanktsioonid 11 USA kodaniku, teiste seas senaatorite Marco Rubio ja Ted Cruzi, inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch direktori Kenneth Rothi ning Rahvusliku Demokraatia Sihtkapitali presidendi Carl Gershmani suhtes. Tegemist on vastusammuga Ühendriikide otsusele kehtestada Pekingi Hongkongi-poliitika tõttu sanktsioonid Hiina ametiisikutele. «Hiina on otsustanud kehtestada sanktsioonid isikutele, kes on käitunud halvasti Hongkongiga seotud küsimustes,» ütles välisministeeriumi kõneisik Zhao Lijian. Washington teatas reedel, et külmutab Hongkongi juhi Carrie Lami vara ning lisaks veel kümne kõrge Hiina ametiisiku USAs asuva vara. AFP/BNS