Ilvese nõunik Urve Eslas avaldas Postimehele, et Ilves kutsuti juhtima komisjoni töögruppi, mis tegeleb infotehnoloogiliste lahenduste leidmisega pandeemiaga seotud probleemidele ning nendega seotud poliitikate kujundamisega. «Infotehnoloogiliste lahenduste leidmine ja poliitikate kujundamine on mõlemad võrdselt olulised - tehnoloogilistest lahendustestest üksi ei ole abi, kui nende kasutusele võtmiseks ei ole valmidust. Seetõtu on oluline, et need kaks suunda on seotud,» lausus ta.