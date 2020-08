Lasnamäe muuseum tutvustab pealinna suurima linnaosa ajalugu

«Kodukoha ajaloo teadvustamine on oluline eeldus tugeva kogukonna tekkimiseks. Paraku Lasnamäe minevikku on süsteemselt vähe uuritud. Linnaosas peaaegu puuduvad mälestusmärgid, infotahvlid, linnaosa ajalugu käsitlevad materjalid. Paljudel linnaosa elanikel ei ole millestki kinni haarata oma koduasumi tekkeloo teadasaamiseks. Seetõttu oleme käivitamas Lasnamäe muuseumi programmi, mille eesmärk on tähistada linnaosas paiknevaid ajaloolisi paike ja objekte, panna inimesi huvituma Lasnamäe ajaloost ja lööma selle teadvustamises ja populariseerimises kaasa,» selgitas Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet.