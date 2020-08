Wolt Baltikumi tegevjuhi Liis Ristali sõnul kullerid jootraha ei eelda. «Kindlasti teeb see meele heaks, kui tippi makstakse, aga otseselt ootust ei ole. Tasude süsteem on meil ikka sedasi üles ehitatud, et väärika tasu saavad nad jootrahast sõltumata,» lisas Ristal.