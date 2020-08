Diabeetikud peavad absurdse muudatuse pärast hakkama kiirabi koormama

MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing (ELDÜ) vahendas, et aprillikuus otsustas sotsiaalkindlustusamet ühe 14-aastase 1. tüüpi diabeeti põdeva lapse puudetaotlust mitte rahuldada, mistõttu talle puuet ei määratud. Puude mittemääramise üheks põhjenduseks toodi, et lapse ravi oli kontrolli all, kuna pere ei olnud kordagi liiga madala veresuhkru (hüpoglükeemia – toim), kõrge versuhkru (hüperglükeemia – toim) ega eluohtliku mürgistusseisundi (ketoatsidoosi – toim) korral kiirabi välja kutsunud.

ELDÜ nentis veel, et sotsiaalkindlustusameti eksperdid ei pidanud piisavaks lapse raviarsti ega pere selgitusi, et laps vajab igapäevast kõrvalist abi kiireks toimetulekuks ja et kiirabi väljakutseid ei olnud vaid seepärast, et lapsevanemad pingutavad ise selle nimel, et veresuhkru näidud oleksid kontrolli all.