Tartumaal rongilt löögi saanud vanur pääses ehmatusega

Politsei paneb jalakäijatele südamele, et raudteed tuleb ületada ainult selleks ettenähtud ülekäigukohas ning olla ka siis tähelepanelik. «Rong on suur, raske ja kiire, kahjuks on rongi ja inimese kokkupõrge enamasti viimase jaoks raskemate tagajärgedega kui see õnnelik õnnetus,» hoiatab PPA.