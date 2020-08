Justiitsministeeriumi asekantsler: sõnavabadus kehtib ka valele

«Riigil on aktiivne kohustus tagada kõikide põhiõiguste- ja vabaduste kaitse. Sõnavabadus kehtib põhimõttes ka valele ja ka olukorras, kus öeldu ei ole meelepärane, teisalt on sõnavabaduse piiriks teise inimese inimväärikus ning teised põhiõigused. Seega algab põhiõiguste tagamine pihta meist endast,» rõhutas Härmand ja lisas, et karistamine peaks olema alati viimane võimalus.

«Loodame, et selle eest, kui inimesed tahavad uskuda näiteks lapikut maad, keegi neid kunagi karistama ei hakka. Seadusega saab alati keelata või lubada, aga märksa olulisem on see, et inimesed ise suudaks väärinfot õigest eristada. Lisaks seadusega reguleerimisele on olemas ju ka rida muid võimalusi nagu näiteks hea ajakirjandustava kokkulepped või faktikontroll,» sõnas Härmand desinfo piiramise õiguslikest meetmetest rääkides.