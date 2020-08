Enne presidendivalimisi rahumeelselt kulgenud meeleavaldused on valimiste järel üle läinud vägivaldseteks, mille käigus on nõutud 26 aastat riiki juhtinud Łukašenka tagasi astumist. Ametlike tulemuste andmetel sai Łukašenka 80 protsenti häältest, kuid maailmas on ülekaalus valimiste aususe kahtlejad.

Nii Venemaa kui Valgevene versioon toimuvast on olnud, et meeleavalduste taga seisavad välisriiklikud mõjutajad. Ülejäänud maailmas on kõlama jäänud hirm sellest, et Venemaa võiks korrata 2014. aastal Ukrainas toimunut, mil Kiievis alanud meeleavaldused tipnes Krimmi okupeerimise ning Ida-Ukraina sõjategevusega.