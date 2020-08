Kersti Kaljulaid: ükski vabadus sõiduplaanita ei toimi

Tänavuse festivali finaalis arutlesid kolme põhiseadusliku institutsiooni juhid - president Kersti Kaljulaid, õiguskantsler Ülle Madise ja riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving - selle üle, kuidas on meie vabadused 30 aastaga realiseerunud, millised vabadused on veel realiseerumata ning kas meid ähvardab oht kalduda end ise okupeerima ja oma vabadustest loobuma.

Pilving märkis arutelul, et praeguseks saavutatud vabadusi on hakatud targemini kasutama, kuid samas ka piirama. Tema hinnangul ei peaks tänased noored aga piirduma sellega, mis neile kandikul kätte on toodud.

Õiguskantsler Ülle Madise on seisukohal, et teatud raamid peavad olema ja selleks on olemas põhiseadus. Samas saab tema kinnitusel uusi vabadusi juurde luua vastavalt põhiseadusele. Pilving märkis, et vabadustega ei tohi üle ka pingutada.

«Vahel prevaleerib üksikisiku vabadus, vahel avalik huvi,» ütles Pilving.