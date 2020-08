Saaremaal avati mälestuskivi vastuolulisele metsavennale

Redese Toomson, Feliks Vahter, Aleksander Tuuling ja Elmar Ilp on nimed, mis kantud koos nende salga «lendav surm» sümboolikaga sellele mälestuskivile, mis nüüdsest Luulupe küla keskel seisab.

Riigikogu esimees Henn Põlluaas, kes samuti mälestuskivi avamisel viibis, ütles veendunult, et need metsavennad olid okupatsiooniperioodil vabadusvõitlejad ja nende rolli on seni vähetähtsustatud.