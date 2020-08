Tervise lühiuudised

Indoneesia alustas Hiina vaktsiiniga inimkatseid

Indoneesia alustas Hiinas valmistatud vaktsiiniga teisipäeval inimkatseid. Kuus kuud kestvas uuringus osaleb 1600 vabatahtlikku. Sinovac Biotechi toodetud vaktsiinikandidaat on üks vähestest maailmas, mis jõuab kolmanda faasi kliiniliste katseteni või laiaulatusliku testimiseni inimestel. See on viimane samm enne heakskiidu saamist. CoronaVaci-nimelist ravi testitakse juba 9000 Brasiilia tervishoiutöötajal. Indoneesia ametivõimud ütlevad, et kui vaktsiin on turvaline ja tõhus, siis plaanitakse ligi 270 miljoni inimesega saarestikule toota kuni 250 miljonit doosi. Esialgse kasutuselevõtu kohta üksikasjalikku infot ei antud. Reuters/Medical Xpress

EL toetab koroonaviirusega seotud teadusprojekte

Euroopa Komisjon toetab 128 miljoni euroga 23 uut teadusprojekti, mille eesmärk on ohjeldada koroonaviiruse pandeemiat. Toetust saavad kokku 347 uurimisrühma 40 riigist, sealhulgas on 34 osalejat 16 riigist väljastpoolt euroliitu. Rahaline tugi aitab teadlastel võidelda pandeemia ja selle tagajärgedega, mõista paremini pandeemia käitumuslikku ja sotsiaal-majanduslikku mõju ning uurida suuri patsiendirühmi kogu Euroopas. Ettevõtetel aitab toetus suurendada valmisolekut toota ja võtta kasutusele juba valmis lahendusi ning arendada meditsiinitehnoloogiat ja digivahendeid. Need teadusuuringud täiendavad varasemaid jõupingutusi diagnostika, ravi ja vaktsiinide väljatöötamisel. PM

7,76 päeva on Wuhani koroonakolde nakatunute peiteaja mediaan, ütleb värske teadusuuring.

Maski kandes ei tohi jätta näonahka unarusse

Koroonaviiruse ajal on täheldatud maski kandmisest tekkivat lõua ja põskede piirkonna aknet ehk «masknet». «Läbi maski hingamine tekitab maski ja naha väliskihi vahele kuuma ja niiske keskkonna, kuhu kuhjuvad higi ja naharasu loovad soodsa pinnase bakterite levikuks,» selgitab dermatoloog Angeline Yong. Maskide pidev naha vastu hõõrdumine põhjustab marrasknaha mikrovigastusi, võimaldades bakteritel ja mustusel hõlpsamini nahka siseneda ning poore ummistada. Maski kandmisel ja üldiselt on soovitatav regulaarselt nahka puhastada, kasutada veepõhiseid niisutavaid näokreeme, aeg-ajalt näokoorijat ning probleemide korral konsulteerida nahahoolduse spetsialisti, kosmeetiku või raskematel juhtudel ka nahaarstiga. Medical Daily

Algab rinnavähi sõeluuring