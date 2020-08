Eesti Vabariik ei tunnusta Valgevene presidendivalimiste tulemusi

Homme arutavad Valgevene olukorda Euroopa Liidu riikide riigipead ja valitsusjuhid Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheli ettepanekul erakorralisel ülemkogu videokohtumisel.

Eesti Vabariigi Valitsus võttis täna vastu otsuse mitte tunnustada Valgevene riigipead Aljaksandr Lukašenkat presidendina, ütles Postimehele välisminister Urmas Reinsalu.

«Seoses massiliste valimispettustega on Aljaksandr Lukašenka kaotanud oma mandaadi. See on Vabariigi Valitsuse selge seisukoht,» kinnitas minister.

«Teiseks eraldasime täna 100 000 eurot täiendavat abi Valgevene kodanikuühiskonnale,» lausus Reinsalu.

Täna õhtul toimub ÜRO Julgeolekunõukogu istung, kus Eesti tõstatab Valgevene küsimuse, teatas minister. «Eesti kujundas oma seisukohad ka ülemkoguks. Praegu tuleb tegutseda igal rindel viivituseta, et vältida selle konflikti muutumist vägivaldsemaks ja võimaliku Venemaa sekkumisega regionaalseks julgeoleku konfliktiks,» nentis ta.

Välisminister Reinsalu tõdes Postimehele, et Euroopa tõsiseltvõetavus peitub Euroopa riikide ühtsuses. «Vajalik on praegu positiivselt survestada ennekõike (Valgevene - toim) administratsiooni ja kõiki osapooli poliitiliseks dialoogiks. Minu hinnangul on reaalne lahendus uued valimised,» lausus ta.

«Ma vestlesin eile ka OSCE eesistujariigi Albaania välisministriga. Ta ütles, et käivad arutelud selle üle, et teha eesistujariigi ja teiste riikide visiit Minskisse,» teatas minister, lisades, et ta tervitab seda ideed.

«Kindlasti on vajalik venitusteta sihiline sanktsioonide nimekiri, mille menetluses lepiti reedel kokku. Vajalik on mõista seda, et sündmused on näidanud, et senine Valgevene valitsemise moodus – see kindlasti enam nii ei jää. Sündmused arenevad väga kiiresti, aga ühiskonnas vastav psühholoogiline nihe on toimunud,» kinnitas Reinsalu.