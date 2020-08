Tallinna avalike suhete direktor Ain Saarna lahkub ametikohalt

Ta tunnistas, et ligi kuusteist aastat Tallinna linna avalike suhete direktorina oli pööraselt huvitav aeg, vahel lausa tervistkahjustavalt huvitav. «Linnapead Tõnis Palts, Jüri Ratas, Edgar Savisaar, Taavi Aas ja Mihhail Kõlvart ning linnasekretär Toomas Sepp on inimesed, kellega koos töötamine on andnud väärtuslikku kogemust. Seda kogemust soovin ma edasi kanda ja edasi anda, jätkates tööd linnavalitsuse nõunikuna,» lisas Saarna.