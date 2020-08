Põlluaas: võimuliidus pole Valgevene küsimuses mingit lõhet

«Meie saadikud toetasid eelmisel nädalal väliskomisjoni Valgevene teemalist avaldust ja aitasid seda formuleerida, valitsus tegi täna [teisipäeval] jõulise avalduse (ka EKRE on muuseas valitsuse liige), et valimistulemus ei ole legitiimne,» kirjutas Põlluaas oma Facebooki leheküljel.

Põlluaas tõi ka näiteks, et teisipäeval täna toetasid EKRE saadikud väliskomisjonis erakorralise riigikogu istungi kokkukutsumist, et võtta vastu avaldus ja osalevad selle koostamisel. «Mina teatasin riigikogu esimehena, et toetan seda kindlasti ja kutsun istungi kokku kohe esimesel võimalusel,» kirjutas Põlluaas.

«EKRE on kogu aeg olnud seisukohal, et igasugune vägivald peab lõppema, Venemaa võimalik sekkumine on absoluutselt lubamatu, tuleb korraldada vaatlejate kontrolli all uued ja ausad valimised ning Valgevene rahva tahet tuleb austada ja sellega arvestada. Teisiti ei olekski võimalik,» kirjutas Põlluaas.