Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul vabastatakse ühissõidukijuhid paberpiletite müümise kohustusest. Tema sõnul võimaldab see juhtidel paremini keskenduda oma põhitööle, et püsida sõidugraafikus. Tänavu suvel on ühissõidukites sularaha eest pileti ostmise võimaluse kaotamist juba katsetatud. Selle käigus probleeme esinenud ei ole.