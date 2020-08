Justiitsminister Pärnitsa kõnest: kahetsen, et komisjon tema valis

«Eile pälvisid vägivallaennetuse auhinna kaheksa inimest. Komisjoni poolt välja valitud inimesed on ühel või teisel moel aidanud kaasa inimkaubanduse ja naistevastase vägivalla ennetamisele. Eile aga pidin ma auhindade üleandmisel kuulma mulle täiesti vastuvõetamatut Mikk Pärnitsa sõnavõttu, milles ta väitis, et traditsiooniline perekond on vägivallapesa ja lapsele kõige ohtlikum koht. Sellised räiged sildid ja süüdistused on täiesti vastuvõetamatud ja lubamatud,» kirjutas Aeg.