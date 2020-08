Ratas: Valgevene inimesed peavad saama loota Euroopa Liidu abile

Ratas rõhutas, et rahumeelsete protestide vägivaldne mahasurumine ja opositsiooni rõhumine on lubamatu. «Valgevene inimesed on näidanud üles soovi demokraatlikeks muutusteks, kuid Valgevene juhtkond on vastanud sellele jõu ja vägivallaga. Kutsume ametivõime üles hoiduma igasugusest vägivallast, poliitvangid ja rahumeelsete protestide käigus kinnipeetud vabastama ja alustama kõiki osalisi kaasavat dialoogi lahenduse leidmiseks,» sõnas peaminister.