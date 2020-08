VIDEO ⟩ Kuidas on endised peaministrid rahul Jüri Ratasega?

«Minu meelest see on armas, et need peaministrid, kes on seda tööd teinud, et nad tänase peaministriga kohtuvad. Tegelikult sellist formaati enne 2017. aastat ei olnud ja siis tekkiski mõte, et see võiks olla ja enne 20-ndat augustit,» selgitas peaminister Jüri Ratas Kanal 2 «Suvereporterile» enda poolt loodud traditsiooni.

Eelmisel aastal ignoreerisid peaministri küllakutset kõik Reformierakonda kuuluvad endised peaministrid - Siim Kallas, Andrus Anisp ja Taavi Rõivas, väljendamaks nii oma rahulolematust valitsuse tööga. Täna kohale tulnud Taavi Rõivas tunnistas, et tema suhtumine valitsusse pole muutunud ja ta mõistab, miks Ansip ja Kallas ei tulnud.

«Ma täiesti mõistan seda, ka mul on protest tänase valitsuse suhtes väga tugev. Aga täna tegin sedapidi valiku, sest siin on väga palju inimesi, kellega on tore kohtuda. Samas ei ole muutunud minu suhtumine valitsusse ja nendesse väga ränkadesse vigadesse ja lausa kahjulikesse valikutesse, mis on tehtud. Eelmine kord peamine põhjus, miks mul jäi tulemata oli see, et me pidasime pulmaaastapäeva ja plaanid olid tehtud sellised, et ei saanud tulla lõuna paiku. Sel aastal on plaanid tehtud sellised, et oli võimalik tulla,» selgitas Rõivas.

Endine peaminister Mart Siimann seevastu kiitis tänast valitsust. «Peaminister on hästi hakkama saanud ja ka valitsus on hästi hakkama saanud. Ma arvan, et kui kutsutakse ja poliitilistel põhjustel ei tulda, siis see head lastetuba ei näita,» ütles Siimann, kuid täpsustas, et ta Ansipi ja Siimanni mitte tulemise põhjust ei tea.

Ka Tiit Vähi leidis, et mõningatele ebakõladele vaatamata ajab valitsus Eesti riigi ja rahva asja. Edgar Savisaar leidis, et see, kas Jüri Ratas peaministrina on hästi hakkama saanud, selgub alles peale tema ametiaja lõppu ning tal jagus hoopis kiidusõnu EKRE poliitikutele. «Mulle EKRE meeldib. Nad on uutmoodi mõningaid asju käsitlenud ja see on hea,» ütles Savisaar. «Kui rahvas tahab, siis tuleb võimule Reformierakond ja kui tahab, siis EKRE, eks nii see poliitika käibki,» leidis Savisaar.