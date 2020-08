Saarlased lasid mereala planeeringu auklikuks

«Saaremaa on vääriselupaik, inimese vääriselupaik. Me käsitleme loomade, lindude, taimede vääriselupaiku. Minu arust on Saaremaa vääriselupaik mitte ainult neile, kes me siin elame, vaid ka neile, kes siin nädalavahetustel külas käivad. See viis või mood kuidas need praegu planeeritud on, ma arvan, et need hävitavad inimese vääriselupaika või muudavad selle vääriselupaiga vähemväärtuslikumaks,» rääkis Sõrve elanik Aivar Pohlak.