Roosiaias kõne pidanud Grigorjeva: leidsin end riigist, kus koalitsioon tegeleb ühiskonnagruppide alandamisega

«Suurelt unistamist seostatakse lapsepõlvega. Tänast Eestit vaadates tundub, et suurelt unistamise ülemeelikust on võimaldatud vaid teatud osale rahvast. Et teie ees esineb lihttööline, eesti-vene perekonnast pärit noor naisterahvas, on juba teatavat sorti ime ja erand,» tõdes Grigorjeva.

Kunstniku sõnul on Eesti vabast ühiskonnast kaugenemas. «Olen siin, teadmisega, et mind võib oodata poliitiline tagakiusamine, tööde ülesütlemine, isegi kohtukutse. See on tänapäeva reaalsus. Ometi ei saa vaiki olla. Leidsin end riigist, kus tänane koalitsioon tegeleb päevast päeva naiste, noorte, vähemuste, võõrtööliste ja tööandjate alandamisega. Leidsin end riigist, mille tänane koalitsioon juurutab jõuliselt arvamust, et vaba riik ja vaba inimene olemine on võimalik teatud mõtlemise, rahvuse, rassi, usutunnustuse ja seksuaalse sättumuse arvelt.»