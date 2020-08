RIA: TikTok on olemuselt turvarisk

«Keelamise otsuse võtsime vastu kohe, kui jaanilaupäeval sellises keskkonnas nagu Boredpanda kaks Leedu ajakirjanikku jagasid uudislugu sellest, et TikToki näol on tegu pigem andmeid koguva rakendusega, mille fassaadiks on sotsiaalmeedia,» ütles ERR-ile RIA küberintsidentide käsitlemise osakonna (CERT-EE) juht Tõnu Tammer.

Boredpanda artikkel on paljudest, kus viidatakse TikTokiga seotud ohtudele. Näiteks Wall Street Journal kirjutas augustis, et TikTok on seni vilistanud Google`i 2015. aastal kehtestatud reeglitele, mille järgi on kasutajate tehnoloogiline jälgimine keelatud. Artiklis viidati telefonide MAC-aadressidele (Media Access Contol, eesti keeles meediumipöörduse juhtimise aadress), mille järgi on võimalik kasutajat üheselt tuvastada ning mida kasutaja üldjuhul ise muuta ei saa.