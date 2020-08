Korruptsioonikuritegusid uuriv politseinik sai ise korruptsioonikahtlustuse

«Peame läbi oma tegevuse ja käimasolevate menetluste näitama, et korruptsioonil ei ole ühiskonnas kohta. Selleks on tähtis iga uurija pühendumus ning on arusaadav, et me ei saavuta eesmärki, kui iseendale vastu töötame. Ametnik mõistis, et tema jätkamine politseiametnikuna ei ole võimalik ja esitas töölt lahkumise avalduse ning ta on teenistusest vabastatud,» ütles Alavere.