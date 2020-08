Pühapäeval sajab kohati hoovihma

Ilmateenistuse teatel on enne pühapäeva keskööd valdavalt pilves ja vihmane ilm. Kohati on äikest ja sadu tugev. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Tuul pöördub kagust ja lõunast edelasse 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, pärast keskööd nõrgeneb veidi. Sooja on 14-19 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagu- ja lõunatuul 6-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Vastu hommikut pöördub tuul edelasse ja nõrgeneb 4-8 meetrit sekundis. Lainekõrgus on 0,6-1,5 meetrit. Aeg-ajalt sajab vihma ja on äikeseoht. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 15-17 kraadi.

Pühapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 19-23 kraadi.