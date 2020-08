Lasnamäe päevade raames saab külastada Väo karjääri

«Nagu näha, on meie linnaosa ajalugu tihedalt seotud paekivi kaevandamisega. Sellepärast arvan, et linnaosa mineviku tundmaõppimine ei oleks võimalik kui me jätaksime tähelepanuta selle Lasnamäe kujunemise osa. Selleks, et linnaosa elanikud ja külalised saaksid rohkem teada selle, Lasnamäe ajaloos niivõrd olulist rolli mänginud kivi kaevandamisest, korraldab linnaosavalitsus ekskursiooni Peterburi tee taga asuvasse Väo karjääri,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.