GALERII ⟩ Solidaarsuskett: vaba maailma rahvad toetavad valgevenelaste pürgimusi

Neil ei ole taga ühtegi organisatsiooni ega materiaalseid võimalusi, vaid sõbrad ja tuttavad ning suur tahe midagi oma kodumaa heaks ära teha. Valgevenelased usuvad, et nad ei jää oma ürituses üksi, sest juba on ka paljud eestlased toetust avaldanud, lubanud osaleda ketis, levitada kutseid ning saata meediasse pressiteateid.

«31 aastat tagasi toimus erakordne sündmus! Kaks miljonit inimest ühendasid käed luues seekaudu 600 kilomeetri pikkuse inimketi, millega Leedu, Läti ja Eesti inimesed näitasid oma ühist soovi elada vabas riigis. Balti kett on tänaseni kirjas Guinessi rekordite raamatus maailma pikima inimketina,» kirjutavad solidaarsusketi korraldajad.

«Täna on meie õed ja vennad Valgevenes tõusnud üles, et kaitsta enda vabadust, taotleda poliitvangide vabastamist, nõuda Aleksandr Lukašenko ja teiste riigiametnike vastutusele võtmist nende tegude eest, ning et kutsuda üles rahumeelsele võimu üleandmisele Valgevenes,» lisasid nad.