Andmekaitse inspektsioon: inimeste kontaktandmete korjamine meelelahutusasutustes pole seaduslik

Ka Jesse möönis, et kui riik tahaks sisse seada vastava kohustuse, eeldaks see seadusandlikke muudatusi: «Oleme praegu selles järgus, kus hakkame rääkima sellest, et terviseametil ei oleks mitte ainult õigus teha avalikke pöördumisi inimeste, vaid ka neid teenindanud ettevõtjate ja asutuste poole. Uurime, millised on võimalused, seda juriidika piires mõistagi,» selgitas Jesse ja lisas, et kaalukeelel on lõpuks see, et võimalikult kiiresti nakatumistee kontrolli alla saada ja hoida ära vajadus hakata kaks nädalat hiljem mingitest piirangutest rääkima.