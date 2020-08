Määramatu olukord: mis saab koduses karantiinis oleva lapse vanematest?

«Selle näite puhul on asjaosalised terved ning haiguslehti pole alust avada, ometi ei saa lapsi lasteaeda viia ning vanematel on seetõttu raske tööle minna,» ütles Pahka ja lisas, et kuna tegemist ei ole tööandjast tuleneva takistusega, ei ole täna töötajatele selline olukord ka tasustatud või hüvitatud.