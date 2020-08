Isamaa kiitis Heleniuse liitumise heaks

Piirkonna esimehe Olle Koopi sõnul aitab Heleniuse liitumine erakonnaga tugevdada 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimise ees Isamaa seisukohti majandusküsimustes. «Isamaa on alati seisnud selle eest, et Tallinnast saaks Eesti majanduse vedur. Selle eelduseks on aus linnajuhtimine ja julged eraettevõtlust soosivad algatused. Eesti suurim omavalitsus ei saa loota ainult riigi toele. Tallinn peab ka ise astuma samme, mis meelitaksid linna välisinvesteeringuid ja uudseid lahendusi erasektorist. Kindlasti tuleb edasi liikuda ka TalSinki kaksiklinna kontseptsiooniga, mis annaks piirkonna majandusele olulise tõuke,» ütles Koop.

Joakim Heleniuse sõnul on ta valmis pingutama selle nimel, et Isamaad saadaks edu 2021. aasta valimistel. Tema arvates on tähtis, et Tallinna linn ja Eesti tervikuna seaksid eesmärgiks olla maailmas esirinnas rohelise pöörde suunajana.