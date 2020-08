Kose-Võõbu maanteelõigule kiirusekaameraid püsti ei panda

«Kose-Võõbu lõigul on teekaamerad, ilmajaamad ja muud intelligentsed teeseadmed. Kiiruskaameraid sellel teel ei ole ning neid me paigaldada ei planeeri,» ütles maanteeameti teehoiu korraldamise osakonna juhataja Erkki Vaheoja.

«Uued 2+2 ja 2+1 teed ehitatakse nii, et need oleksid ohutud, mistõttu me statsionaarseid kiiruskaameraid paigaldama ei pea,» lisas ta.