VKG ei plaani Ojamaa kaevandust sulgeda

«Kaevandust me kinni ei pane, me jätkame tööd,» ütles VKG suhtekorraldusjuht Irina Bojenko BNS-ile ja lisas, et nakkuskahtlusega inimesi enne testimist tööle ei lubata.

Bojenko tõi välja, et kõik juhtumid on seotud ühe konkreetse jaoskonnaga, kus töötajate kokkupuude teistega on piiratud ning töö saab ümber korraldada reservtöötajaid kaasates. Ta lisas, et samuti plaanib ettevõte teostada ulatusliku desinfitseerimise, et tagada turvaline töökeskkond.