Liiklusrikkuja rahunemispeatus on jõudmas seadusesse

Eelnõu on algatanud riigikogu õiguskomisjon, et muuta väärteomenetluses rakendatavat lühimenetlust nii, et sõidukiirust ületanud juht saab valida, kas maksta mõjutustrahv või täita muu seaduses sätestatud mõjutusmeede, näiteks 45-minutiline rahunemispeatus.