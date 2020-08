Põltsamaa vallas otsitakse 58-aastast Gennadit

Gennadi saabus Võisiku hooldekodusse 5. augustil ning kohe andis ta mõista, et kauaks ta sinna peatuma ei jää. 7. augusti hommikul lahkuski ta hooldekodust personalile sõna jätmata. Esialgu arvati, et ta naasis oma endisesse peatumispaika Tartu linnas, kuid et teda pole seal siiani nähtud, siis pöördus hooldekodu personal täna hommikul politsei poole.