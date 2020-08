Meriväljal ootavad pühapäeval huvilisi 26 kodukohvikut

«Pühapäeval on kõigil põhjust sammud Merivälja poole seada, sest just siis avatakse siin viiendat korda kodukohvikud, kus Merivälja kogukond võõrustab lahkelt nii lähedalt kui ka kaugemalt saabunud külalisi,» sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Uksed avab 26 kodukohvikut. «Merivälja kodukohvikud on eripärased selle poolest, et lisaks kodumaistele roogadele saab mekkida hõrgutisi, milles on tunda teiste rahvaste köögikunsti sugemeid. Pakutakse nii särtsakaid maitseid ja tervislikke ampse, on nii traditsiooniliste kui ka väga moodsate retseptide järgi valmistatud roogasid,» rääkis Liinat.