Kristian Jaani: ennetavas vaates on mõistlik selline piirang luua

Jaani tõi välja, et nakatunute keskmine vanus on 21-30 eluaastat, vanuserühm, kes on omakorda suurimad meelelahutusasutuste külastajad. «Kui me vaatame hetkel aktiivseid haigusjuhte Harjumaal, sealhulgas Tallinnas, siis see on 61 ja see on kaks korda suurem kui võrdleme kahte 14-päevast arvestusperioodi,» selgitas ta.