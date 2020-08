Pikkade ravijärjekordade üle kurtvad patsiendid ei soovinud suvel operatsioonile minna

Kliinikumi juhi Marek Seeri sõnul tuli haigla sekretäridel teha tohutult tööd ning aina uusi ja uusi patsiente läbi helistada, seda eriti üldkirurgias ja kõrva-nina-kurgu erialal. «Peamine põhjus, mida toodi, oli ikkagi see, et on puhkuste aeg ja eelistatakse pärast nii rasket kevadet puhata,» täiendas dr Kotsar.

Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst Peep Talvingu sõnul on loomulik, et kui pole akuutset tervisehäda, siis pigem tahetakse olla suvilas kui haigla: «Me alguses seda ka vaatasime, kuidas me saame opiajad kõik täis, aga me tõstsime jooksvalt kogu aeg operatsioonivõimekust ja me saime oma haiged enam-vähem kätte,» rääkis Talving.