Helme ja Kiik on üleriigiliste piirangute osas endiselt eriarvamusel

«Kesk Eestis ei ole nakkuskordaja nii suur, et me peaksime seal hakkama mingeid erimeetmeid rakendama. Küll me näeme aga seda, et meil on Ida-Virumaa kolle, kus on meil tegemist väga tõsise olukorraga. Tallinn ja Harjumaa on terviseameti andmetel kiiresti kasvava nakkuskordajaga,» rääkis Helme.