Teetööd ja geoloogilised uuringud muudavad liikluskorraldust

Harjumaal Tallinna–Pärnu maanteel Ääsmäel on geoloogiliste uuringute tõttu üks sõidusuund suletud. Töötsoonis on kiirus piiratud ja liiklust reguleeritakse.

Liiklusjuhtimiskeskus tuletab meelde, et lapse liikluskäitumine on peegeldus täiskasvanute omast. Jalakäija ning jalgrattur on vähekaitstud liiklejad, kes jäävad liiklusõnnetuse korral alati kannatavaks pooleks. Eriti tähelepanelik tuleb autojuhtidel seega olla koolide, lasteaedade ja bussipeatuste läheduses ning parklates.