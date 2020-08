Algas kandideerimine ajateenistusse erioperatsioonide väejuhatuses

2021. aastast on kutsealustel võimalik läbida 8-11 kuulist ajateenistust erioperatsioonide väejuhatuses (EOVJ), alustades väljaõpet eelkutsega juulis või põhikutsega oktoobris. Ajateenistuse esimese poole – sõduri baaskursuse, nooremallohvitseride kursuse ja erialakursused - läbivad erioperatsioonide väejuhatuses teenida soovivad ajateenijad koos tavaüksustega. Nende hulgast valib EOVJ välja 30 noormeest ja võimalusel kaks neidu, kelle edasine teenistus möödub õppides väikeüksuste taktikat, tegutsemist vastase tagalas, ellujäämist keerulises oludes ja palju muud.

Katseid erioperatsioonide väejuhatusse ajateenistusse asumiseks kaitsevägi ei korralda, vajalikud nõuded kutsealusele on kesk- või kutsehariduse olemasolu, hea füüsiline vorm ning kutsealuse kirjalik taotlus Kaitseressursside ametile, et ajateenistus läbida just erioperatsioonide väejuhatuses. Kasuks tulevad B-kategooria juhiload. Taotluse vormi leiab SIIT.