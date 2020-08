Politsei tabas veel ühe Lasnamäe tapmises kahtlustatava

«Täna peeti kinni teine kahtlustatav, 34-aastane Ilja Gaidalenko. Endiselt otsime veel Roman Gluhovtšenkot. Asjaoludest täpsemalt ei ole hetkel menetluse huvides võimalik rääkida,» ütles politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Marianne Ubaleht.

Ühe tagaotsitavatest, 30-aastase Maxim Vasilievi pidas politsei kinni eelmisel nädalal.

Praegu otsitakse jätkuvalt taga 32-aastast Roman Gluhovtšenkot. Politsei palub kõigil, kes on teda näinud, sellest teada anda numbril 112.

22. augusti hommikul pärast kella 8 sai politsei väljakutse Lasnamäele Läänemere teele, kus toimus kaklus. Esialgsetel andmetel sai konflikt alguse meelelahutusasutuses ning osalised ei olnud tuttavad. Konflikt eskaleerus tänaval, kus 26-aastast meest rünnati noaga, ta sai raskelt viga ja toimetati haiglasse, kus ta hiljem suri.

Kakluse käigus said viga ka 31-aastane naine ja 39-aastane mees, pärast esmaabi osutamist haiglas lubati nad kodusele ravile.

Politsei saabudes olid tapmises kahtlustatavad kolm meest sündmuskohalt lahkunud ning politsei tuvastas, et kuriteos on alust kahtlustada Maximi, Romani ja Iljad. Kolme mehe puhul on tegemist alaliste Eesti elanikega, kes on varem korduvalt kriminaalkorras karistatud.

Juhtunu kohta on käimas kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb tapmist.

Üks tagaotsitav on varemgi tapnud

2014. aastal mõistis Harju maakohus rohkem kui seitsmeaastase vangistuse Roman Gluhovtšenkole, kes 2013. aasta suvel pussitas Maardus baaritülis ühe mehe surnuks ning haavas raskelt oma sõpra.

Kohus karistas toona 25-aastast Roman Gluhovtšenkot seitsme aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega. Gluhovtšenko karistus oleks pidanud lõppema 27. novembril 2020. aastal, kuid vabastati vanglast 25. juulil 2018. aastal enne tähtaega. Prokuratuur ja Viru vangla mehe vabastamist ei toetanud, märkides, et kinnipeetav on ohtlik ning uue kuriteo toimepanemise tõenäosus on suur.

Kohtunik Anu Ammer asus aga 2018. aastal seisukohale, et Gluhovtšenko saab vanglast vabastada tingimisi enne tähtaega ja jätta ta elektroonilise valve alla ühes tema allutamisega käitumiskontrollile. Kohus leidis, et kinnipeetavale saab anda võimaluse näidata, et ta suudab vabaduses seaduskuulekat elu elada ja talle pandud kohustusi järgida. Süüdimõistetu ennetähtaegse vabastamise peamine eeldus oli tema õiguskuulekas käitumine. «Seda peab isik näitama enda käitumisega karistuse kandmise ajal. Roman Gluhovtšenko käitumine vangistuses on olnud õiguskuulekas, kuna distsiplinaarkaristused puuduvad,» märkis kohus oma põhjendustes.

Põhja ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi ründas Gluhovtšenko 2013. aasta 3. augustil Maardus Keemikute tänava baaris ootamatult 1983. aastal sündinud Andreid. Gluhovtšenko lõi Andreid rusikaga näkku ja kutsus ta konflikti jätkamiseks baarist välja. Õues lõi Gluhovtšenko Andreid kakluse käigus rusikate ja jalgadega ning korduvalt ka noaga rindkerre. Andrei sai vähemalt kolm eluohtlikku noavigastust ja suri kiirabiautos.