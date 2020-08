Põllumajandus- ja toiduameti peadirektoriks valiti Urmas Kirtsi

«Arvestades ühendameti ees seisvaid olulisi ülesandeid, hindan ja usaldan Urmas Kirtsi kandidatuuri sobivust. Tegemist on visionääriga, kes oma senises töös on end näidanud väärtuspõhise ja meeskonnatööle orienteeritud juhina, mis on uue ameti edukaks tööle rakendamiseks väga oluline,» ütles Arvo Aller.