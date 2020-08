Eestis hakkavad eriväelased ajateenijaid koolitama

«Tegemist on sõjalise toetuse ülesandega, täpsemalt terrorismivastase võitlusega. Ülesandeks on Mali sõdurite väljaõpetamine, koolitamine ja üheskoos operatsioonidel käimine. Et nad ise saaks tulevikus oma riigi julgeolekut tagada,» rääkis kolonelleitnant Margus Kuul.