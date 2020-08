Kümned Eesti ühiskonnategelased pöördusid Valgevene toetuseks riigijuhtide poole

Lugupeetud Eesti Vabariigi president pr Kersti Kaljulaid,

Lugupeetud Eesti Vabariigi peaminister hr Jüri Ratas,

Lugupeetud välisminister hr Urmas Reinsalu,

Lugupeetud haridus- ja teadusminister pr Mailis Reps

Nende nimel, kes ei ole ükskõiksed valgevenelaste, Eesti ja teiste Balti riikide kodanike saatuse suhtes, Euroopa ja Ameerika Ühendriikide Valgevene uue diasporaa kongressi nimel, täname teid tähelepanu eest Valgevene saatuse vastu ja teie siira pühendumuse eest Valgevene demokraatlikele ümberkorraldustele.

9. augustil 2020 a. toimunud presidendivalimised Valgevenes möödusid ulatuslike ja räigete rikkumistega ning neid valimisi ei saa pidada kehtivateks ja demokraatlikeks. Alternatiivse häältelugemise andmete järgi ei saanud Valgevene endine president Aleksandr Lukašenka esimeses voorus võitmiseks nõutavat arvu hääli.

Valgevenelaste massiliste protestimeeleavalduste vastu Minskis ja teistes riigi piirkondades rakendatakse ulatuslikku ja motiveerimata vägivalda rahva mandaadi ja usalduse kaotanud võimude poolt. On inimohvreid, tuhanded inimesed on heidetud vanglatesse, kus neid on kujuteldamatult moel jõhkralt piinatud.

Teeme Eesti Vabariigi Valitsusele ja välisministeeriumile ettepaneku kaaluda Valgevene julgeolekujõudude ja rahva usalduse ning maailma demokraatlike liidrite tunnustuse kaotanud Aleksander Lukašenka repressiivaparaadi tegevuse tõttu kannatanud valgevenelaste praktilise toetamise küsimust.

Pakume järgmist:

osutada kaasabi Valgevene kodanike ravimisele ja rehabilitatsioonile, kes on saanud kannatada ametivõimude tegevuse tulemusel, valimistulemuste võltsimise vastaste meeleavalduste ajal

osutada kaasabi IT-pargis Technopolis, programmi Startup Estonia programmide ja teiste olemasolevate meetmete kaudu Valgevene IT-spetsialistide töölevõtmiseks Eestis , kes kaotavad Valgevene võimuusupeerijate surve või repressioonide tagajärjel võimaluse Valgevenes elada ja töötada. Aidata neil kvootide alla mittekuuluvate elamislubade vormistamisel, eesti keele kursustega ja uues riigis kohanemisega, ettevõtte ümberpaigutamisel Valgevenest Eestisse.

osutada kaasabi Valgevene üliõpilastele, magistrantidele, teadlastele ja õppejõududele, kes on poliitilistel põhjustel kaotanud võimaluse Valgevenes töötada või õppida. Luua eesti ülikoolide ja teadusasutuste baasil võimalused nende väljaõppe jätkamiseks, samuti töötamiseks Eestis

osutada toetust ja anda varjupaika Valgevene kultuuri- ja sporditegelastele, keda ametivõimud kiusavad taga aktiivse kodanikuhoiaku ja protestide eest ebaausate valimiste vastu

osutada kaasabi organiseeriaks Eestis juba tegutsevate, spetsialiseerunud valitsusväliste organisatsioonide baasil, tugikeskus Valgevene interneti-aktivistidele ja blogijatele, kes on kannatanud Valgevene ametivõimude tegevuse tõttu, koostöös partneritega Balti riikidest, Skandinaaviast ja USA-st

osutada kaasabi Eestis Euroopa ja USA Valgevene Uue Diasporaa ja Valgevene Demokraatlike Jõudude Kongressi (asutatud Eestis 2008. aastal Eesti välisministeeriumi ja Euroopa struktuuride toel) pidamiseks

kohtuda Valgevene uue diasporaa esindajatega Eestis, et arutada Valgevene aktivistide ja organisatsioonide, kes on Valgevenes õiglaste valimiste ja demokraatia poolt, abistamise praktilisi aspekte

Allkirjastanud:

Maria Advjuško - Valgevene-Eesti näitleja, režissöör ja produtsent,

Andrejs Berdnikovs - Läti-Eesti aktivist, TIIM youtube incubator MKT juhatuse liige,

Ivo Felt - Eesti helirežissöör ja filmiprodutsent,

Mall Hellam - Avatud Eesti Fondi juht,

Juri Jurkevitš - Valgevene-Eesti aktivist, Public Forum ePramova juhatuse liige,

Dzmitry Kananovich - Valgevene-Eesti aktivist, TTÜ vanemteadur,

Marianna Katt - Eesti filmiprodutsent ja režissöör,

Andrus Kivirähk - Eesti kirjanik

Meelis Kubits - suhtekorraldaja ja kultuuridiplomaatia edendaja,

Aet Kukk - Inimõiguste Instituudi tegevjuht,

Rein Land - Eesti meediaärimees ja poliitik, ekskultuuriministe,

Ivo Linna - Eesti laulja,

Hans H. Luik - Eesti ajakirjanik ja meediaärimees,

Pavel Marozau – Valgevene-Eesti aktivist, ajakirjanik,

Olga-Anastasiya Marozava - Valgevene-Eesti aktivist, ajakirjanik,

Herbert Murd - Eesti muusikategelane,

Tiit Pruuli - ettevõtja, ajakirjanik,

Olga Pärn Valgevene ja Eesti animafilmikunstnik ja –režissöör,

Priit Pärn - Eesti animafilmifilmirežissöör, karikaturist ja graafik,

Arvo Pärt - Eesti helilooja,

Irina Pärt - Eesti aja- ja kultuuriloolane,

Juku-Kalle Raid - Eesti ajakirjanik ja luuletaja,

Rein Raud - Eesti kirjanik, kultuuriteoreetik ,

Julia Shaternik– Ameerika-Valgevene kunstnik, Foundation for Belarusan Art and Culture,

Peeter Simm - Eesti mängu- ja dokumentaalfilmide režissöör,

Vera Troitskaya - Valgevene-Eesti aktivist

Artemy Troitsky - Vene-Eesti aktivist, ajakirjanik,

Erkki-Sven Tüür - Eesti helilooja,

Aarne Veedla – Eesti ühiskondlik activist,

Alex Vinokurov – Ameerika-Valgevene aktivist, Uus-Valgevene diasporaa kaasasutaja congress,

Peeter Volkonski – Eesti laulja, näitleja ja teatrilavastaja,

Hardi Volmer - Eesti filmirežissöör, lavastaja, kunstnik, laulja