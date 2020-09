Tallinna linnatranspordi juht Boroditš: näomask on tipptunni ühissõidukis peagi uus norm

Olukorras, kus viirushaiguste, sh SARS-COV2 viiruse levik on taas järjest enam aktuaalne, tuleb nii ühistranspordi teenusepakkujal kui ka kõigil reisijatel ühistelt pingutada, et sõit oleks maksimaalselt ohutu. Käte puhastamine enne ja pärast ning näomaski kandmine on TLT sõnul parim, mida reisijad teha saavad.

Boroditši sõnul pingutavad turvalisuse nimel ka nemad. «TLT tagab kõikide pealinna ühissõidukite regulaarse kontaktpindade puhastuse ja desinfitseerimise, kuid kuna september toob kaasa ühistranspordi reisijate arvu kasvu, on vajalik, et kõik kaasreisijad üksteistest hooliks ja aitaksid vähendada võimalikku nakatumise riski,» nentis Boroditš.

Ta tõi esile, et kevad-suvel on Tallinna Linnatranspordi AS testinud erinevaid puhastusvahendeid ja meetodeid, et olla valmis sügishooajaks, mil üldine viirushaiguste levik tavapäraselt on kasvanud.

«Kõiki ühissõidukeid puhastatakse mitu korda päevas. Lisaks desinfitseerime kontaktpindasid. Samuti testime pealinna ühissõidukites nano- ja muudel tehnoloogiatel põhinevat puhastustehnoloogiat, et tagada pikaajalisem kontaktpindade puhtus,» kinnitas Boroditš.

TLT juhatuse esimees lisas, et isegi kui sõiduk on puhas, siis viirused levivad inimeselt inimesele ning seega on viiruste perioodil mõistlik kasutada kas ühekordset või korduvalt kasutatavat näomaski. «Näomask avalikus ruumis, sh tipptunni ühissõidukis on peagi uus norm, mis aitab reisijal ennast ja kaasreisijaid hoida,» sõnas Boroditš.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja Arkadi Popov selgitas, et kõikide prognooside kohaselt ei kao koroonaviirus lähitulevikus Eestist kuhugi, samas elu peab jätkuma ning inimesed peavad õppima elama viirusega nii, et nakatumisrisk oleks minimaalne.

«Ühistranspordi teenusepakkujad teevad kõik endast oleneva selleks, et tagada reisijatele ohutu teenus, kuid palju sõltub just reisijatest endist. Kui inimesel või tema lähedasel on ilmnenud viirusnakkuse nähud, tuleb jääda koju ja vältida ühistranspordi kasutamist ning avalikke kohti,» rõhutas Popov.

Tervetel inimestel soovitas Popov ühistranspordis hoida kaasreisijate vahel võimalusel distantsi, puhastada käsi enne ja pärast ühissõidukiga sõitmist desinfektsioonivahendiga.