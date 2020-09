Kaitseväe juhataja Herem: ma ei usu ega näe, et Venemaa ületaks Valgevene riigipiiri

«Väga suures pildis ei saa ma öelda, et [Eesti jaoks] sõjaliselt midagi muutunud oleks. Valgevene sõjavägi ei ole pööranud end sisse- ega väljapoole. Valgevene president esitab küll Lääne suunas täiesti alusetuid süüditusi, mis võiks küll ärevaks teha, aga suures plaanis ma arvan, et ei ole midagi muutunud,» sõnas Herem.

Kaitseväe juhataja hinnangul on julgeolekuolukorra suureks muutuseks vaja tõsist ajendit. «Selleks peaks kas Vene Föderatsioon või Valgevene ületama mõne riigi piiri. Täna on see küll väga vähe tõenäoline, et ükski neist kahest riigist ületaks ükskõik millist riigipiiri,» rõhutas kindralmajor. «Ma täna ei usu ega näe, ega mul ei ole selliseid andmeid, et Venemaa ületaks Valgevene piiri või Valgevene ületaks näiteks Leedu piiri.»