Terviseamet: Tallinn on muutumas koroonaviiruse probleemkohaks

Härma sõnul on oht ka selles, et kasvab nende inimeste hulk, kes ei tea, kus ja kuidas nad nakatusid. Teadmata nakkuskoha või -allikaga nakatunute arv on veidi tõusnud, üle Eesti on see kasvanud 10 protsendi võrra. Tallinnas on tema sõnul praegu paljud viirusekandjad 20–29-aastased inimesed.