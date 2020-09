Estonia kaevandus alustab neljapäeval taas tööd

Eesti Energia kriisikomisjon otsustas kolmapäeva hommikul, et 21. augustist suletud olnud Estonia kaevanduses taastub töö neljapäevast, edastas ettevõtte pressiesindaja. Selle eeldus on, et kõik töötajad peavad rangelt kinni koroonaviiruse tõkestamise ettevaatusabinõudest.